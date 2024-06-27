Сегодня, 27 июня, завершился первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. 30 игроков узнали свои будущие команды в лиге, но впереди всех любителей баскетбола ждёт второй раунд крупнейшего мероприятия.

Практически всё внимание будет приковано к Бронни Джеймсу, сыну форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. «Чемпионат» предлагает принять участие в голосовании — выберут ли Бронни Джеймса во втором раунде драфта НБА — 2024?

Первый выбор на драфте 2024 года осуществила «Атланта Хоукс», им стал 19-летний французс Закари Рисашер, а его соотечественник Александр Сарр под вторым номером попал в «Вашингтон Уизардс».

Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок. Следите за вторым раундом в нашей онлайн-трансляции.