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Форвард «Зенита» Дублевич может вернуться в чемпионат Испании — источник

Форвард «Зенита» Дублевич может вернуться в чемпионат Испании — источник
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Испанская журналистка Ольга Лоренте опубликовала пост на своей странице в социальной сети, в котором рассказала, что испанский клуб «Сарагоса» находится в процессе завершения сделки с 32-летним форвардом петербургского «Зенита» Бояном Дублевичем.

«Сарагоса» пытается завершить подписание на несколько сезонов черногорского центрового Бояна Дублевича, который рад был бы вернуться в испанскую лигу после сезона в России», — написала Лоренте в своей социальной сети.

За 30 матчей, сыгранных в Единой лиге ВТБ в сезоне-2023/2024, Боян Дублевич в среднем набирал 9 очков, делал 4,8 подбора и 1,4 передачи за 17 минут 37 секунд, которые проводил на паркете. Соглашение черногорца с петербургским «Зенитом» было рассчитано на один сезон.

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