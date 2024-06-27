Драфт НБА — 2024: текстовая трансляция второго раунда продолжится в 23:00

Сегодня, 27 июня, начнётся вторая часть драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Мероприятие разделено на две части, сегодня состоится второй раунд.

Второй раунд стартует в 23:00 мск. Онлайн-трансляция «Чемпионата» уже идёт! Там вы сможете следить за всеми событиями драфта НБА.

Главной интригой второго раунда должен стать выбор Бронни Джеймса, сына легендарного игрока НБА Леброна Джеймса. В первом раунде Бронни не был выбран, поэтому остаётся рассчитывать только на последний день драфта. «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет в своём запасе 55-й пик.

Ранее 30 молодых баскетболистов узнали места, где продолжат свою карьеру в НБА. «Атланта Хоукс» под первым общим номером выбрала 19-летнего француза Закари Рисашера, следом в «Вашингтон Уизардс» отправился его соотечественник Александр Сарр. «Хьюстон Рокетс» выбирал третьим на драфте НБА, команда остановилась на кандидатуре Рида Шепарда из Кентукки.

Общее количество пиков на драфте составляет 58, из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.