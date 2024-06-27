Елевич — о переходе Воронцевича: не знаю, найдёт ли Андрей в «Зените» своё место

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход тяжёлого форварда Андрея Воронцевича в петербургский клуб «Зенит» из казанского УНИКСа.

«Не знаю, найдёт ли Андрей в «Зените» своё место. Этот момент меня несколько беспокоит. Всё‑таки в УНИКСе на его позиции было не так много иностранцев. А «Зенит» всё равно сейчас ещё будет набирать команду, и я немного боюсь, как бы не вышло так, что Воронцевич будет сидеть на скамейке. Но, может быть, Паскуаль выделит ему место в составе. Всё‑таки так или иначе большинство российских баскетболистов, которые в минувшем сезоне были в «Зените», получали игровое время. Если это будет именно так, то будет хорошо. Потому что Воронцевич показывает себя стабильным и неувядающим игроком, который может сделать результат. Это очень хороший баскетболист», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, согласно официальному пресс-релизу «Зенита», контракт с Андреем Воронцевичем заключён на два года по схеме «1+1» — до конца сезона-2025/2026.