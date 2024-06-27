Андрей Воронцевич объяснил, почему не остался в УНИКСе

36-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич рассказал, почему принял решение перейти из казанского клуба УНИКС в петербургский «Зенит».

«Как я люблю говорить, плох тот рядовой, что не мечтает стать генералом. «Зенит» — тот клуб, который всегда ставит перед собой задачу только побеждать и завоёвывать чемпионство. И он уже выигрывал Единую лигу. Приложу все усилия, чтобы помочь своему новому коллективу добиться успехов.

Нужно идти дальше. Я принял такое решение. Спасибо УНИКСу, я очень благодарен клубу, Евгению Борисовичу Богачёву и Велимиру Перасовичу. Ещё увидимся. Не сказал бы, что мы не договорились. Мы поняли друг друга. Я со всем уважением к УНИКСу, а клуб ко мне. Я благодарен ему за возможность стать чемпионом Единой лиги ВТБ. И в Евролиге мы успешно боролись. Могли бы и в плей‑офф Евролиги выйти, если бы наши клубы не отстранили от турнира.

Большое спасибо и Сергею Панову, и Зорану Лукичу, вместе с которыми работал в «Нижнем Новгороде». В общем, есть о чём вспомнить. Но жизнь идёт своим чередом, и я решил воспользоваться возможностью стать частью «Зенита» и поработать под руководством такого классного специалиста, как Паскуаль», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, согласно официальному пресс-релизу «Зенита», контракт с Андреем Воронцевичем заключён на два года по схеме «1+1» — до конца сезона-2025/2026.