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Далтон Кнехт рассказал о своих планах в «Лейкерс» после драфта НБА

Далтон Кнехт рассказал о своих планах в «Лейкерс» после драфта НБА
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт рассказал, что мечтает разделить баскетбольную площадку с Леброном Джеймсом, чтобы поучиться у него. В первой части драфта НБА «Лейкерс» выбрали Кнехта под 17-м номером.

«У меня всегда были смелые мечты, потому что я очень уверен в себе. Но я смогу воплотить их в жизнь только потому, что смогу поучиться у Леброна Джеймса. Он будет отличным наставником, и я постараюсь попасть под его крыло и научиться как можно большему. Леброн — один из величайших игроков, который когда-либо касался баскетбольного мяча, будет приятно разделить с ним площадку», — приводит слова Кнехта Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня. Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.

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