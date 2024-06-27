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Один из лидеров сборной Испании может пропустить предолимпийский квалификационный турнир

Один из лидеров сборной Испании может пропустить предолимпийский квалификационный турнир
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Капитан «Барселоны» Алекс Абринес рискует не помочь национальной команде Испании в матчах предолимпийского квалификационного турнира, который стартует 2 июля в Валенсии.

«Мы очень обеспокоены травмой Абринеса, который является для нас основополагающим игроком. У него небольшой фибриллярный разрыв, это несерьёзно, но времени осталось совсем мало. Вероятно, он не сможет играть», — приводит слова главного тренера сборной Испании Серджо Скариоло Sportando.

В минувшем сезоне Евролиги 30-летний Абринес провёл в общей сложности 27 матчей, в которых набирал 6,9 очка и делал два подбора в среднем за игру.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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