Инсайдер: Кристапс Порзингис может пропустить начало следующего сезона

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис может не успеть восстановиться к началу следующего сезона НБА после операции на левой ноге.

«Селтикс» сообщили, что Кристапс Порзингис перенёс операцию по восстановлению разрыва ретинакулума и вывиха сухожилия задней большеберцовой мышцы и что он вернётся в строй «через 5-6 месяцев» — имеется в виду, что он, скорее всего, пропустит начало следующего сезона», — сообщил обозреватель ESPN Тим Бонтемпс в социальных сетях.

Напомним, баскетболист получил травму во время второго матча финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Ранее латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за растяжения икроножных мышц.

В составе «Бостона» Порзингис в нынешнем сезоне стал чемпионом НБА.

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