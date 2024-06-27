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Леброн Джеймс высказался о Бронни и Брайсе в период драфта НБА — 2024

Леброн Джеймс высказался о Бронни и Брайсе в период драфта НБА — 2024
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил успех своих сыновей Бронни и Брайса. Джемс высказался о них незадолго до первого дня драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года, который состоялся в ночь на 27 июня мск. Участие в драфте принимает Бронни.

«Нет чувства в этом чёртовом мире лучше, чем воспитать своих мальчиков в мужчин! Папаша очень эмоционален, но я просто думаю, как же далеко вы продвинулись! Спасибо вам обоим за то, что позволяете мне быть вашим отцом и быть рядом во время жизненных испытаний и невзгод», — написал Леброн на своей официальной странице в социальных сетях.

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