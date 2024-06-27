Дончич: всегда говорю, что буду играть за сборную при любой возможности

Лидер «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич прокомментировал тот факт, что сможет помочь своей национальной команде в предолимпийском квалификационном турнире, который пройдёт в Греции со 2 по 7 июля.

«Больше всего мне нравится играть в баскетбол, я очень рад, что это моя работа. Каждый раз, когда я просыпаюсь и меня ждет тренировка или матч, я счастлив. Для меня всегда большая честь играть за сборную. Мне нравится играть за Словению. Я всегда говорю, что при любой возможности буду играть за неё», — приводит слова Дончича Sports Illustrated.

В прошедшем сезоне НБА Дончич провёл в общей сложности 92 игры. В решающих матчах плей-офф 25-летний словенец играл через боль с травмами, что ставило под вопрос его участие в предолимпийском турнире.

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