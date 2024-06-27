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Аналитик — о выборе «Мемфисом» Зака Иди: один из худших драфт-пиков в истории

Аналитик — о выборе «Мемфисом» Зака Иди: один из худших драфт-пиков в истории
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Драфт-аналитик Yahoo Sports Кристен Пик назвала выбор «Мемфисом Гриззлиз» канадского центрового Зака Иди в первом раунде драфта НБА – 2024 «одним из худших пиков в истории».

«Это шокирует, учитывая, как меняется НБА с точки зрения ценности и потенциала гибридного центра. Я совершенно не имею понятия, как он будет сочетаться с Джа Морантом на своей половине площадки. Он реализует только 8% своих бросков с пик-н-роллов, а в защите он является обузой при пик-н-ролле из-за своей ограниченной работы ног. Он будет целью соперников при пик-н-роллах.

Если я ошибусь, я буду этому рада, но это один из худших драфт-пиков, которые я видела в истории», — приводит слова Пик Memphis Commercial Appeal.

Напомним, «Мемфис» выбрал 22-летнего Иди под общим девятым номером.

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