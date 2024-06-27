Стив Керр рассказал, почему нынешнюю сборную США нельзя сравнивать с «Дрим-тим» 1992 года

Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что не видит оснований для сравнивания сегодняшней национальной команды с «Дрим-тим» 1992 года из-за разного уровня конкуренции.

«Я думаю, что с точки зрения карьерных достижений эта команда, вероятно, так же хороша, как и предыдущие. Со времён «Дрим-тим» 1992 года разница в том, что в 1992 году мир был далеко не так хорош, как сейчас, с точки зрения популярности баскетбола. Просто произошла глобализация игры.

В то время Сербия и Хорватия разделились, а, как вы знаете, до этого Югославия была самым большим испытанием для команды 1992 года, поэтому все эти игроки разделились, а Советский Союз распался.

Чак Дейли, тренер команды 1992 года, ни разу не брал тайм-аут. Так команда никогда не чувствовала угрозы, так что разница в том, что да, у нас есть звёздная команда, наполненная членами Зала славы, но перед нами стоят совершенно другие задачи с такими великими командами, как Сербия, Франция, Германия и Испания, при условии, что Испания пройдёт квалификацию.

Повсюду отличные команды, и на данный момент для баскетболистов сборной США ничего не гарантировано. Мы это хорошо знаем. Я знаю это лично. Мы выиграли золотую медаль в Токио, но проиграли по пути три игры. Наш матч за золотые медали с Францией дошёл до упорной концовки, так что это совершенно другое соревнование, чем в 1992 году», — сказал Керр на пресс-конференции в преддверии тренировочного сбора звёздно-полосатых в Лас-Вегасе.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: