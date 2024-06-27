Ушёл из жизни экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа

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Пресс-служба саратовского «Автодора» в официальном телеграм-канале клуба сообщила о смерти бывшего баскетболиста волжской команды Николая Хряпы.

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — сказано в сообщении.

Николай Хряпа являлся воспитанником «Автодора» и защищал цвета саратовцев с 1995 по 2001 год. Он признавался лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне-1998/1999.

Николай — старший брат бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы.

На момент кончины Николаю было 45 лет. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Отметим, что это уже не первый трагический случай в «Автодоре» за последние полгода. В декабре не стало многолетнего президента клуба Владимира Родионова, который провёл на этой должности 41 год.

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