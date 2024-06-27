«Это стало целью». Вембаньяма — об Олимпийских играх

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Франции Виктор Вембаньяма поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр в Париже.

«Олимпийские игры всегда были моей мечтой, но по мере взросления это стало целью», — приводит слова Вембаньямы Eurohoops.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Спёрс» под общим первым номером на драфте НБА — 2023.

В минувшем регулярном сезоне НБА Вембаньяма провёл 71 матч, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. Француз был единогласно признан лучшим новичком года в НБА, набрав по итогам голосования 495 очков.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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