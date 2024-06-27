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Владимир Гомельский назвал сильную сторону нового главного тренера «Лейкерс» Редика

Владимир Гомельский назвал сильную сторону нового главного тренера «Лейкерс» Редика
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном заключении лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом нового контракта с командой. Также специалист ответил на вопрос по поводу Джей Джей Редика, который недавно возглавил калифорнийский клуб.

«Перед менеджментом «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит очень непростая задача – вернуть клуб в число контендеров. Равноценной замены Леброну сейчас нет. Значит, команда будет полагаться на звёздную пару Леброн + Дэвис. Альтернативой может оказаться отказ от обоих игроков и кардинальная перестройка команды. Но это очень долгая перспектива – минимум три сезона.

У тренера Редика нет опыта тренерской работы от слова совсем. Очень трудно представить те изменения в тактике команды, которые он внесёт. Сильная сторона, известная всем, заключается в том, что у него отличные отношения с Леброном», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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