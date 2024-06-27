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«Лучший сценарий для него». Пол Пирс — о невыборе Бронни Джеймса в первом раунде драфта

«Лучший сценарий для него». Пол Пирс — о невыборе Бронни Джеймса в первом раунде драфта
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о том, что Бронни Джеймс — сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса — не был выбран в первом раунде драфта-2024.

«То, что его не выбрали в первом раунде, может быть лучшим сценарием для него. Он понимает, что должен потребовать с себя большего», — сказал Пирс в эфире шоу Undisputed.

Ранее в СМИ неоднократно назывались клубы, имеющие интерес к Бронни Джеймсу. Среди них чаще других назывались «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает его отец, а также «Финикс Санз». Всего на преддрафтовую тренировку Бронни приглашали около 10 команд НБА, однако сообщалось, что для самого игрока больший интерес представляли приглашения от «Лейкерс» и «Санз».

Второй раунд драфта начнётся сегодня, 27 июня, в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию церемонии.

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