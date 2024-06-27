Дончич поделился ожиданиями от встречи с Адетокунбо на квалификационном турнире ОИ

Лидер «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич высказался о главном сопернике своей национальной команды по предстоящему предолимпийскому квалификационному турниру — сборной Греции, которая станет хозяйкой соревнований.

«В Пирее мы ожидаем исключительной атмосферы, мы знаем, что греки очень громкие, мы понимаем, куда мы едем, и ожидаем того же, что и во всех выездных матчах там. Мы ожидаем исключительного соперничества во главе с греками и Яннисом Адетокунбо. Не думаю, что у кого-то есть ответ на вопрос, как сдержать его, мы все знаем, какой он игрок. Его сложно остановить, мы можем только немного снизить его вклад в игру», — приводит слова Дончича Sports Illustrated.

В прошедшем сезоне НБА Дончич провёл в общей сложности 92 игры. В решающих матчах плей-офф 25-летний словенец играл через боль с травмами, что ставило под вопрос его участие в предолимпийском турнире.

Турнир в Пирее пройдёт со 2 по 7 июля. На групповом этапе соперниками словенцев станут команды Хорватии и Новой Зеландии.

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