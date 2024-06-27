Эрик Гордон покинул «Финикс» и вышел на рынок свободных агентов

Защитник «Финикса» Эрик Гордон отказался от опции игрока на $ 3,4 млн и вышел на рынок свободных агентов, сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях со ссылкой на источники The Athletic.

По информации Чарании, баскетболист станет этим летом трансферной целью нескольких команд-контендеров.

В сезоне-2023/2024 35-летний Гордон провёл в общей сложности 68 матчей, в которых набирал 11 очков, делал 1,8 подбора и две передачи в среднем за игру. Также он реализовал 37,8% своих трёхочковых бросков.

Американец провёл в «Финиксе» один сезон, перейдя в июле прошлого года из «Лос-Анджелес Клипперс».

В завершившемся сезоне «Санз» уступили в первом раунде «Миннесоте Тимбервулвз» (0-4 в серии).

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