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ESPN: «Сакраменто» обменял Везенкова и Митчелла в «Торонто»

ESPN: «Сакраменто» обменял Везенкова и Митчелла в «Торонто»
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«Сакраменто Кингз» совершил обмен с «Торонто Рэпторс», согласно которому в канадский клуб отправились тяжёлый форвард Александар Везенков, разыгрывающий Дэвион Митчелл и 45-й пик на драфте-2024, а в обратном направлении проследовал форвард Джален Макдэниелс, сообщает ESPN.

В завершившемся сезоне 28-летний Везенков набирал в среднем 5,4 очка и делал 2,3 подбора за игру, сыграв в общей сложности 42 матча. Ранее прошла информация, что болгарин уведомил руководство «Кингз» о намерении сменить клуб.

25-летний Митчелл провёл в минувшем сезоне 74 матча, в которых в среднем за игру набирал 5,3 очка и делал 1,4 подбора.

Макдэниелс сыграл в прошедшей регулярке 50 встреч, в которых набирал в среднем за матч 3,4 очка и делал 1,6 подбора.

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