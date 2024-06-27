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Инсайдер: «Денвер» и Джамал Маррей работают над новым контрактом на 4 года и $ 209 млн

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о переговорах между «Денвер Наггетс» и разыгрывающим клуба Джамалом Марреем о продлении контракта.

По информации Чарании со ссылкой на источники The Athletic, стороны работают над соглашением на четыре года и $ 209 млн. После того как клуб представит Маррею предложение, ожидается, что стороны придут к соглашению.

В завершившемся сезоне 27-летний Маррей выступил за «Денвер» в 59 играх. В среднем за матч разыгрывающий набирал 21,2 очка, делал 4,1 подбора, 6,5 передачи, а также 1,0 перехвата. Его команда уступила во втором раунде плей-офф НБА «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4 в серии).

Напомним, в 2023 году в составе «Наггетс» Маррей выиграл чемпионский титул.

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