Колдуэлл-Поуп отказал «Денверу» и выйдет на рынок свободных агентов — Чарания

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп отказался от опции игрока на $ 15,4 млн и выйдет на рынок свободных агентов, сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на неназванные источники.

По информации инсайдера, 31-летний двукратный чемпион НБА будет представлять интерес для ряда клубов, имеющих достаточно места под потолком зарплат.

Всего в завершившемся сезоне Колдуэлл-Поуп сыграл 76 матчей за «Денвер», в которых набирал 10,1 очка, делал 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру. Его команда уступила во втором раунде плей-офф НБА «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4 в серии).

Колдуэлл-Поуп становился чемпионом НБА в 2020 (с «Лос-Анджелес Лейкерс») и в 2023 году (с «Денвером»).

Крупнейший разгром в истории НБА: