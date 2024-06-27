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УНИКС отреагировал на смерть Николая Хряпы

УНИКС отреагировал на смерть Николая Хряпы
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Казанский УНИКС отреагировал на уход из жизни бывшего игрока команды Николая Хряпы. О смерти знаменитого баскетболиста стало известно 27 июня. Николаю было 45 лет.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении казанской команды.

Хряпа выступал за УНИКС в сезонах-2003/2004 и 2005/2006. В 2004 году он помог казанцам завоевать Кубок чемпионов ФИБА, а также стал серебряным призёром чемпионата России.

Хряпа являлся воспитанником «Автодора» и защищал цвета саратовцев с 1995 по 2001 год. Кроме того, за время карьеры выступал за такие команды, как «Одесса», «Урал-Грейт», «Киев» и «Будивельник».

Николай — старший брат российского баскетболиста Виктора Хряпы.

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