УНИКС отреагировал на смерть Николая Хряпы

Казанский УНИКС отреагировал на уход из жизни бывшего игрока команды Николая Хряпы. О смерти знаменитого баскетболиста стало известно 27 июня. Николаю было 45 лет.
«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении казанской команды.
Хряпа выступал за УНИКС в сезонах-2003/2004 и 2005/2006. В 2004 году он помог казанцам завоевать Кубок чемпионов ФИБА, а также стал серебряным призёром чемпионата России.
Хряпа являлся воспитанником «Автодора» и защищал цвета саратовцев с 1995 по 2001 год. Кроме того, за время карьеры выступал за такие команды, как «Одесса», «Урал-Грейт», «Киев» и «Будивельник».
Николай — старший брат российского баскетболиста Виктора Хряпы.
Сколько метров в самом высоком баскетболисте: