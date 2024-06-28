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«Мне это нравится!» Мэджик Джонсон отреагировал на выбор «Лейкерс» в первом раунде драфта

«Мне это нравится!» Мэджик Джонсон отреагировал на выбор «Лейкерс» в первом раунде драфта
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон положительно отреагировал на выбор калифорнийским клубом Далтона Кнехта в первом раунде драфта НБА-2024.

«Сообщество «Лейкерс», выдающийся выбор вчера вечером в виде Далтона Кнехта — мне это нравится! Далтон — это именно то, что нужно «Лейкерс» смертоносный трехочковый снайпер/форвард, физически крепкий и обладающий харизмой. Он также был частью успешной программы и действительно хорошего тренера колледжа Теннесси Рика Барнса! Далтон – парень, у которого есть шанс попасть в стартовый состав или часто выходить со скамейки», — написал Джонсон в социальных сетях.

Напмним, «Лейкерс» выбрали Кнехта под общим 17-м номером.

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