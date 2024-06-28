Агент Леброна предостерёг команды от выбора Бронни на драфте НБА – 2024

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, предостерёг команды НБА от выбора сына Леброна Бронни на драфте, который проходит в настоящий момент. В противном случае, по словам Пола, Бронни отправится играть в Австралию. Об этом в эфире ESPN рассказал эксперт Боб Майерс.

Напомним, драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года проходит в два дня. В ночь на 28 июня мск проходит вторая часть драфта. Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.

Самый низкий баскетболист: