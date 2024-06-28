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«Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА — 2024

«Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА — 2024
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В эти минуты в Бруклине (Нью-Йорк) проходит второй раунд драфта НБА — 2024, в котором клубы лиги распределяют между собой права на оставшихся после первого раунда 28 молодых проспектов.

Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором и выступает в данный момент его отец.

Примечательно, что перед вторым раундом агент Леброна Рич Пол предостерёг команды НБА от выбора Бронни на этом драфте, пригрозив, что в противном случае молодой баскетболист отправится играть в Австралию.

Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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