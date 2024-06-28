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«Денвер» обменял Реджи Джексона в «Шарлотт» — Войнаровски

«Денвер» обменял Реджи Джексона в «Шарлотт» — Войнаровски
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«Денвер Наггетс» обменял разыгрывающего защитника Реджи Джексона в «Шарлотт Хорнетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

По информации источника, клуб из Колорадо получил взамен три незащищённых пика второго раунда.

В завершившемся сезоне НБА 34-летний Джексон провёл 82 матча за «Денвер», в которых набирал 10,2 очка, делал 1,9 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру. Его команда уступила во втором раунде плей-офф НБА «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4 в серии).

Напомним, в 2023 году в составе «Наггетс» Джексон выиграл чемпионский титул. Также за свою карьеру в НБА баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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