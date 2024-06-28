Леброн и Бронни Джеймсы — первый в истории дуэт отца и сына, которые вместе сыграют в НБА

В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде.

Бронни Джеймс, сын действующей звезды НБА Леброна Джеймса, был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором и выступает в данный момент его отец. Леброн и Бронни Джеймсы – первый в истории дуэт отца и сына, которые вместе сыграют в НБА.

Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

В минувшем сезоне «Лейкерс» заняли седьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» в серии со счётом 1-4. После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом. Новым главным тренером «озёрников» стал Джей Джей Редик.

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом: