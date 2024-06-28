Итоги второго раунда драфта НБА 2024 года

Сегодня, 28 июня, состоялась вторая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, первый раунд прошёл 27 июня.

Итоги второго раунда драфта:

Номер Имя Команда 31 Джонатан Могбо Торонто Рэпторс 32 Кайл Филиповски Юта Джаз 33 Тайлер Смит Милуоки Бакс 34 Тайлер Колек Портленд Трэйл Блэйзерс (отправится в Нью-Йорк Никс) 35 Джонни Фёрф Сан-Антонио Спёрс (отправится в Индиану Пэйсерс) 36 Хуан Нуньес Индиана Пэйсерс (отправится в Сан-Антонио Спёрс) 37 Боб Клинтман Миннесота Тимбервулвз (отправится в Детройт Пистонс) 38 Аджей Митчелл Нью-Йорк Никс (отправится в Оклахому-Сити Тандер) 39 Джейлен Уэллс Мемфис Гриззлиз 40 Осо Игадоро Финикс Санз 41 Адема Бона Филадельфия Сиксерс 42 Кей Джей Симпсон Шарлотт Хорнетс 43 Никола Дуришич Майами Хит 44 Пелле Ларссон Атланта Хоукс (отправится в Майами Хит) 45 Джамал Шид Сакраменто Кингз (отправится в Торонто Рэпторс) 46 Кэм Кристи Лос-Анджелес Клипперс 47 Антонио Ривз Орландо Мэджик 48 Харрисон Ингрэм Сан-Антонио Спёрс 49 Тристен Ньютон Индиана Пэйсерс 50 Энрике Фриман Индиана Пэйсерс 51 Мелвин Аджинца Нью-Йорк Никс (отправится в Даллас Маверикс) 52 Квинтен Пост Оклахома-Сити Тандер (отправляется в Голден Стэйт) 53 Кэм Спэнсер Детройт Пистонс, который отправится в Мемфис Гриззлис 54 Антон Уотсон Бостон Селтикс 55 Бронни Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс 56 Кевин Макклар Финикс Санз (отправляется в Нью-Йорк Никс 57 Ульмрих Шомл Мемфис Гриззлис 58 Ариэль Хукпорти Даллас Маверикс

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