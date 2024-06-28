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Итоги второго раунда драфта НБА 2024 года

Итоги второго раунда драфта НБА 2024 года
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Сегодня, 28 июня, состоялась вторая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, первый раунд прошёл 27 июня.

Итоги второго раунда драфта:

НомерИмяКоманда
31Джонатан МогбоТоронто Рэпторс
32Кайл ФилиповскиЮта Джаз
33Тайлер СмитМилуоки Бакс
34Тайлер КолекПортленд Трэйл Блэйзерс (отправится в Нью-Йорк Никс)
35Джонни ФёрфСан-Антонио Спёрс (отправится в Индиану Пэйсерс)
36Хуан НуньесИндиана Пэйсерс (отправится в Сан-Антонио Спёрс)
37Боб КлинтманМиннесота Тимбервулвз (отправится в Детройт Пистонс)
38Аджей МитчеллНью-Йорк Никс (отправится в Оклахому-Сити Тандер)
39Джейлен УэллсМемфис Гриззлиз
40Осо ИгадороФиникс Санз
41Адема БонаФиладельфия Сиксерс
42Кей Джей СимпсонШарлотт Хорнетс
43Никола ДуришичМайами Хит
44Пелле ЛарссонАтланта Хоукс (отправится в Майами Хит)
45Джамал ШидСакраменто Кингз (отправится в Торонто Рэпторс)
46Кэм КристиЛос-Анджелес Клипперс
47Антонио РивзОрландо Мэджик
48Харрисон ИнгрэмСан-Антонио Спёрс
49Тристен НьютонИндиана Пэйсерс
50Энрике ФриманИндиана Пэйсерс
51Мелвин АджинцаНью-Йорк Никс (отправится в Даллас Маверикс)
52Квинтен ПостОклахома-Сити Тандер (отправляется в Голден Стэйт)
53Кэм СпэнсерДетройт Пистонс, который отправится в Мемфис Гриззлис
54Антон УотсонБостон Селтикс
55Бронни ДжеймсЛос-Анджелес Лейкерс
56Кевин МаккларФиникс Санз (отправляется в Нью-Йорк Никс
57Ульмрих ШомлМемфис Гриззлис
58Ариэль ХукпортиДаллас Маверикс
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