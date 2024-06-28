ДжаКинан Гант может присоединиться к «Локомотиву-Кубань»

Тяжёлый форвард близок ДжаКинан Гант к переходу в «Локомотив-Кубань», сообщает телеграм-канал «Перехват». По информации источника, 28-летний баскетболист вероятнее всего заменит в составе «железнодорожников» Окаро Уайта, выступающего на той же позиции и контракт которого истекает этим летом.

В минувшем сезоне-2023/2024 за израильский «Хапоэль Беэр-Шева» Гант провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 15.7 очка, совершал 6 подборов и отдавал 1.2 результативные передачи.

В прошлом сезоне «Локомотив» дошёл до полуфинала Единой лиги, где проиграл УНИКСу 3-4 в серии. В матче за третье место краснодарская команда не смогла одолеть питерский «Зенит», проиграв серию со счётом 1-3. В сезоне-2022/2023 «Локомотив» вышел в финал с УНИКСом. Серия завершилась поражением — 1-4.