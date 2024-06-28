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Жена Леброна Джеймса отреагировала на непристойную шутку о себе и муже

Жена Леброна Джеймса отреагировала на непристойную шутку о себе и муже
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Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, отреагировала на шуточное сообщение, которое появилось в социальных сетях. Сообщение появилось после перехода сына Саванны и Леброна Бронни в «Лос-Анджелес». Молодой игрок был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года.

«Выяснилось, что Леброн Джеймс спит с мамой своего нового товарища по команде», — говорится в шутке.

Саванна разместила это сообщение на своей странице в социальных сетях, добавив к нему несколько смеющихся смайлов.

Напомним, сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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