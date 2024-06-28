ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Парма» отреагировала на смерть Николая Хряпы

«Парма» отреагировала на смерть Николая Хряпы
Комментарии

Пермская «Парма» отреагировала на уход из жизни бывшего баскетболиста Николая Хряпы. О смерти знаменитого игрока стало известно вчера, 27 июня. Николаю было 45 лет. За время карьеры Хряпа выступал за пермский клуб «Урал-Грейт», с которым становился серебряным призёром чемпионата России.

«Коля был весёлым и компанейским человеком, который оставил у наших болельщиков только хорошие воспоминания. Искренние соболезнования и вечная память...» — говорится в сообщении «Парма».

Хряпа являлся воспитанником «Автодора» и защищал цвета саратовцев с 1995 по 2001 год. Также за время карьеры выступал за такие команды, как «Одесса», «Киев», УНИКС и «Будивельник». Николай — старший брат российского баскетболиста Виктора Хряпы.

Материалы по теме
УНИКС отреагировал на смерть Николая Хряпы

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android