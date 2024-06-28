«Парма» отреагировала на смерть Николая Хряпы

Пермская «Парма» отреагировала на уход из жизни бывшего баскетболиста Николая Хряпы. О смерти знаменитого игрока стало известно вчера, 27 июня. Николаю было 45 лет. За время карьеры Хряпа выступал за пермский клуб «Урал-Грейт», с которым становился серебряным призёром чемпионата России.

«Коля был весёлым и компанейским человеком, который оставил у наших болельщиков только хорошие воспоминания. Искренние соболезнования и вечная память...» — говорится в сообщении «Парма».

Хряпа являлся воспитанником «Автодора» и защищал цвета саратовцев с 1995 по 2001 год. Также за время карьеры выступал за такие команды, как «Одесса», «Киев», УНИКС и «Будивельник». Николай — старший брат российского баскетболиста Виктора Хряпы.

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