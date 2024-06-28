ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не хочу это слышать». Войнаровски сделал заявление по поводу Леброна и Бронни

«Не хочу это слышать». Войнаровски сделал заявление по поводу Леброна и Бронни
Комментарии

Авторитетный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски прокомментировал критику, с которой столкнулся Бронни Джеймс после того, как был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. За «Лейкерс» выступает отец Бронни Леброн Джеймс.

«Я не хочу слышать эти обвинения — люди говорят о кумовстве. В НБА полно кумовства. Но я не хочу, чтобы сейчас вдруг пошли сообщения такого рода, потому что отец Бронни Джеймса играет за «Лейкерс». В этой лиге такое процветает», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

Ранее жена Леброна отреагировала на непристойную шутку о себе и муже.

Материалы по теме
Жена Леброна Джеймса отреагировала на непристойную шутку о себе и муже

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android