«Не хочу это слышать». Войнаровски сделал заявление по поводу Леброна и Бронни

Авторитетный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски прокомментировал критику, с которой столкнулся Бронни Джеймс после того, как был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. За «Лейкерс» выступает отец Бронни Леброн Джеймс.

«Я не хочу слышать эти обвинения — люди говорят о кумовстве. В НБА полно кумовства. Но я не хочу, чтобы сейчас вдруг пошли сообщения такого рода, потому что отец Бронни Джеймса играет за «Лейкерс». В этой лиге такое процветает», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

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