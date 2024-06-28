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Появилось видео с реакцией Бронни, когда он узнал, что был выбран «Лейкерс» на драфте НБА

Появилось видео с реакцией Бронни, когда он узнал, что был выбран «Лейкерс» на драфте НБА
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Появилась видеозапись, на которой демонстрируется реакция Бронни Джеймса на то, что клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. В этот момент игрок находился в кругу семьи.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Напомним, Бронни был выбран под общим 55-м номером.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что сын лидера «Лейкерс» Леброна полностью поправился и приступил к тренировкам.

Ранее заявление по поводу Бронни сделал авторитетный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

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