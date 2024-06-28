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Ватутин сделал заявление на тему возможного возращения российских клубов в Евролигу

Ватутин сделал заявление на тему возможного возращения российских клубов в Евролигу
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу возможного возвращения российских команды в еврокубки. Клубы из Российской Федерации были отстранены от участия в них после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам Ватутина, в команде не строят иллюзий на этот счёт.

«Это беспредметный разговор. Мы иллюзий не строим. При этом мы готовы, пытаемся сохранить клубную инфраструктуру, уровень менеджмента на уровне Евролиги. Это у нас получается, как мне кажется. Но участие баскетбола в европейских соревнованиях не надо рассматривать отдельно, например, от футбола. Должна быть пройдена некая точка и потом начнётся процесс. Но когда это случится – я сказать не могу. Всё это из области разговорного жанра», — приводит слова Ватутина ТАСС.

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