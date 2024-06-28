«Бавария» объявила об уходе главного тренера Пабло Ласо

Пабло Ласо покинул пост главного тренера «Баварии». Об этом информирует пресс-служба мюнхенской команды.

Ласо сообщил клубу, что вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам. «Бавария» удовлетворила желание специалиста расторгнуть контракт, срок действия которого истекал в июне 2025 года.

«Личное решение Пабло стало для нас неожиданным. Мы уважаем его как тренера и как личность и можем только поблагодарить его за работу и большие усилия, которые он прилагал в течение последнего сезона, который мы провели успешно. Мы желаем Пабло только самого лучшего в его будущем. Он всегда будет связан с нашей организацией не только из-за того, что мы завоевали дубль», — сказал генеральный директор команды Марко Пешич.

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