Как вы относитесь к решению «Лейкерс» выбрать на драфте Бронни Джеймса?

В ночь на 28 июня мск завершился второй день драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась вокруг сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Молодой игрок в итоге был выбран калифорнийским клубом под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – как вы относитесь к решению «Лейкерс» выбрать на драфте Бронни Джеймса?

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Позже стало известно, что игрок полностью поправился и приступил к тренировкам.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: