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Главный тренер БК «Самара» Анзулович: мы слишком многого ждали от Хорватии на Евро-2024

Главный тренер БК «Самара» Анзулович: мы слишком многого ждали от Хорватии на Евро-2024
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович ответил на вопрос по поводу выступления сборной Хорватии по футболу на чемпионате Европы 2024 года, который в настоящий момент проходит в Германии. Хорваты не смогли выйти в плей-офф, потерпев на групповой стадии одно поражение (в матче с Испанией) и два раза сыграв вничью (с Албанией и Италией).

«Конечно, мы все разочарованы результатами нашей сборной. После двух поражений на старте турнира мы надеялись, что в понедельник она покажет лучшую игру в матче против команды Италии — только победа позволяла нам остаться на турнире. Не получилось… Но это спорт. Возможно, мы слишком многого ждали от своей сборной, потому что она завоевала серебряную и бронзовую медали на последних чемпионатах мира. Для меня нынешнее поколение игроков сборной — настоящие герои: взять две медали чемпионатов мира — это нечто особенное, не многие могут таким похвастать», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

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