Названа новая команда Пабло Ласо после ухода из «Баварии»

Испанский специалист Пабло Ласо заключил контракт с «Басконией». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили трёхлетнее соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2026/2027. Отметим, что игровую карьеру Пабло начинал как раз в баскской команде.

«Пабло возвращается домой. Контракт заключён до 2027 года», — говорится в сообщении «Басконии».

Фото: БК «Баскония»

Напомним, сегодня, 28 июня, мюнхенская «Бавария» сообщила об уходе Ласо. Контракт тренера с немецким клубом истекал в июне 2025 года, однако испанец попросил его расторгнуть в связи с семейными обстоятельствами. «Бавария» просьбу тренера удовлетворила.

Будучи игроком, Ласо выступал за «Басконию» с 1984 по 1995 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Испании и был назван самым ценным игроком турнира в 1995 году.

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