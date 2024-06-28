Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на выбор командой Бронни Джеймса на драфте

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал выбор «озёрниками» Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Сын лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером.

«Мои поздравления Бронни Джеймсу с тем, что его выбрали в «Лос-Анджелес Лейкерс»! Это исторический момент, потому что Леброн и Бронни станут первым дуэтом отца и сына, который сыграет в НБА и при этом в одной команде. Не пропустите, как Бронни выступит в качестве игрока «Лейкерс» во время Летней лиги в Вегасе!» — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее «Чемпионат» предлагал принять участие в опросе по поводу Бронни.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: