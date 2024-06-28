ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на выбор командой Бронни Джеймса на драфте

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на выбор командой Бронни Джеймса на драфте
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал выбор «озёрниками» Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Сын лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером.

«Мои поздравления Бронни Джеймсу с тем, что его выбрали в «Лос-Анджелес Лейкерс»! Это исторический момент, потому что Леброн и Бронни станут первым дуэтом отца и сына, который сыграет в НБА и при этом в одной команде. Не пропустите, как Бронни выступит в качестве игрока «Лейкерс» во время Летней лиги в Вегасе!» — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее «Чемпионат» предлагал принять участие в опросе по поводу Бронни.

Материалы по теме
Опрос
Как вы относитесь к решению «Лейкерс» выбрать на драфте Бронни Джеймса?

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android