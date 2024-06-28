Джордж Карл высказался о Леброне после решения «Лейкерс» выбрать Бронни на драфте НБА

Известный тренер, член Зала славы Джордж Карл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о решении «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрать Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Сын лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером.

«Покажите мне отца, который бы не гордился возможностью работать или играть со своим сыном на большой сцене», — написал Карл, прикрепив к сообщению фото со своим сыном Карлом. Ранее тот выступал в НБА.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: