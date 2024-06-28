В «Лейкерс» высказались о Бронни после выбора игрока на драфте НБА

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о решении команды выбрать 19-летнего Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Сын лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером.

«Прежде всего Бронни – человек, который обладает сильным характером. Кроме того, это молодой человек, который невероятно много работает. Он провёл с нами отличную тренировку, где продемонстрировал свои качества», — сказал Пелинка на пресс-конференции.

Ранее решение команды выбрать Бронни прокомментировал прославленный игрок «Лос-Анджелеса» Мэджик Джонсон.

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Видео первой реакции Бронни Джеймса на то, что «Лос-Анджелес» выбрали его на драфте: