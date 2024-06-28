Новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт — о словах Леброна про него: подумал, что это фейк

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт прокомментировал видео, на котором лидер «озёрников» Леброн Джеймс лестно отзывается о нём. Комплиментарную оценку выступления Кнехта в NCAA Джеймс давал несколько месяцев назад.

«Я проснулся, встал из постели и подумал, что это фейк. Но мне написало множество людей. Я просто подумал: «Это невозможно». И когда я посмотрел это видео, то просто не мог не улыбаться», — приводит слова Кнехта Sports Illustrated со ссылкой на Los Angeles Times.

Решение «Лейкерс» выбрать Далтона на драфте НБА 2024 года прокомментировал его отец Кори Кнехт.

«Мы говорим об одной из величайших франшиз в НБА, в которой играет, возможно, лучший баскетболист, когда-либо надевавший кроссовки. Возможность перейти в «Лейкерс» и играть вместе с Леброном – огромное достижение для него».

У кого больше всех очков в НБА: