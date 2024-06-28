Эксперт в резкой форме высказался о решении «Лейкерс» выбрать на драфте Бронни Джеймса

Американский спортивный журналист и эксперт Бомани Джонс дал комментарий по поводу выбора клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером 19-летнего Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«До сих пор не могу поверить, что Леброн считает эту идею хорошей. Кроме того, меня смущает, что многие люди моей профессии прямо не называют это клоунской дрянью. Но что есть, то есть», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Ранее Леброн Джеймс не раз признавался, что мечтает играть с Бронни в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с сыном — в какой бы команде ни играл его сын.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: