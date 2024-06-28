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Кейтлин Кларк стала автором исторического достижения в женской НБА

Кейтлин Кларк стала автором исторического достижения в женской НБА
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Баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк быстрее всех в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) набрала 300+ очков, совершила 100+ подборов и отдала 100+ результативных передач. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Напомним, Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA.

Недавно легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о Кейтлин и Энджел Риз, заявив, что они оказывают такое же влияние на игру, как в своё время оказывали он и Ларри Бёрд.

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Фанаты реагируют на драфт Кейтлин Кларк в женской Национальной баскетбольной ассоциации:

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