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«Црвена Звезда» продлила контракт с Яго дос Сантосом

«Црвена Звезда» продлила контракт с Яго дос Сантосом
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25-летний бразильский разыгрывающий Яго дос Сантос подписал новый контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщила пресс-служба сербского клуба. Стороны заключили соглашение на три года — до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне Евролиги дос Сантос принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал два подбора и отдавал 3,9 передачи. В «Црвене Звезде» Яго выступает с 2023 года.

Ранее инсайдер Неманья Жорич, ссылаясь на источники, сообщил, что Яго дос Сантос перейдёт в «Зенит», а петербургский клуб заплатит выкуп. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань».

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Источник: «Зенит» договорился с «Црвеной Звездой» о переходе 25-летнего бразильца
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