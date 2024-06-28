«Црвена Звезда» продлила контракт с Яго дос Сантосом

25-летний бразильский разыгрывающий Яго дос Сантос подписал новый контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщила пресс-служба сербского клуба. Стороны заключили соглашение на три года — до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне Евролиги дос Сантос принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал два подбора и отдавал 3,9 передачи. В «Црвене Звезде» Яго выступает с 2023 года.

Ранее инсайдер Неманья Жорич, ссылаясь на источники, сообщил, что Яго дос Сантос перейдёт в «Зенит», а петербургский клуб заплатит выкуп. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань».