ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер описал реакцию Леброна Джеймса на выбор «Лейкерс» его сына на драфте НБА

Инсайдер описал реакцию Леброна Джеймса на выбор «Лейкерс» его сына на драфте НБА
Комментарии

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин описал реакцию лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как его 19-летний сын Бронни Джеймс был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Он был очень тронут, учитывая важность момента. Это не только история для НБА… Но и начало пути для его сына», — приводит слова Макменамина Clutch Points.

Напомним, сегодня, 28 июня, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

Материалы по теме
Названо условие, при котором Леброн сможет сыграть в НБА сразу с двумя сыновьями
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android