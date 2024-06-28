Инсайдер описал реакцию Леброна Джеймса на выбор «Лейкерс» его сына на драфте НБА

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин описал реакцию лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как его 19-летний сын Бронни Джеймс был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Он был очень тронут, учитывая важность момента. Это не только история для НБА… Но и начало пути для его сына», — приводит слова Макменамина Clutch Points.

Напомним, сегодня, 28 июня, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.