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Зак Лавин высказался о Леброне и Бронни Джеймсах, которые сыграют вместе в НБА

Зак Лавин высказался о Леброне и Бронни Джеймсах, которые сыграют вместе в НБА
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Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин прокомментировал выбор «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Сын лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса был выбран под общим 55-м номером.

«Вообразите, что вы можете играть со своим сыном. Это историческое событие: у меня есть два мальчика, и я не могу себе представить, как это будет ощущаться», — написал Лавин на своей странице в социальной сети.

Леброн и Бронни Джеймсы — первый в истории дуэт отца и сына, которые вместе сыграют в НБА. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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