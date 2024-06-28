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«Олимпиакос» продлил контракт с главным тренером Георгиосом Барцокасом

«Олимпиакос» продлил контракт с главным тренером Георгиосом Барцокасом
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«Олимпиакос» продлил контракт с главным тренером Георгиосом Барцокасом. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба. Сотрудничество заключено до лета 2026 года.

Георгиос Барцокас привёл «Олимпиакос» к победе в Евролиге в 2013 году. Он вывел команду в три подряд «Финала четырёх» Евролиги: в Белграде в 2022 году, в Каунасе в 2023 году и в Берлине в 2024 году. Барцокас вернулся в «Олимпиакос» в 2020 году. Он тренировал такие команды, как «Химки», «Барселона», «Локомотив-Кубань».

Напомним, «Панатинаикос» выиграл у «Олимпиакоса» решающий пятый матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу и завоевал чемпионское звание сезона-2023/2024. Самым результативным игроком решающей чемпионской встречи стал Костас Слукас, набравший 29 очков.

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