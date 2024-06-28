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Си Джей Макколлум оценил правильность выбора «Лейкерс» на драфте НБА

Си Джей Макколлум оценил правильность выбора «Лейкерс» на драфте НБА
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал правильный выбор, решив взять в команду 19-летнего Бронни Джеймса.

«Бронни будет в команде наготове. Теперь у него есть шанс по-настоящему воспользоваться этим моментом, продемонстрировать трудолюбие и преданность делу, честно говоря, был сделан правильный выбор», — приводит слова Макколлума Get Up ESPN.

Напомним, сегодня, 28 июня, во втором раунде драфта НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. Сезон-2023/2024 Бронни провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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