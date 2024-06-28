Бэйлесс написал, что Леброн Джеймс заслужил возможность играть со своим сыном в «Лейкерс»

Известный телеведущий и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс обрадовался, что Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2024 года, так как его отец Леброн Джеймс заслужил такую возможность.

«Леброн Джеймс заслужил право осуществить то, что произошло. Он будет играть в баскетбол со своим старшим сыном, который был рождён, чтобы играть вместе с отцом. Игра Бронни прекрасно дополняет игру Леброна. Это защитник, который может делать трёхочковые броски, у него высокий уровень интеллекта, который разделяет отцовское отношение к баскетболу. Не могу дождаться», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года «Лейкерс» выбрали Бронни под общим 55-м номером. В НБА впервые в истории отец и сын будут играть в одной команде. Сезон-2023/2024 19-летний игрок провёл в студенческом баскетболе, выступая за USC Trojans. В конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.